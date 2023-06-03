برلماني: 5 خطوات للنهوض بالمنتج المحلى

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بالمنتج المحلى يستوجب عدد من الإجراءات والقرارات فى مقدمتها التيسيرات والحوافز فى هذا الملف على وجه التحديد، وتعميق التصنيع المحلى، وأخيرا تدريب العمالة المصرية لتكون على قدر عالى من مواكبة التطورات العالمية الكبيرة وإنتاج سلع قادرة على المنافسة ذات جودة عالية، فى ظل السلع المستوردة التى يُروج لها فى حين أن هناك سلع مصرية عالية فى الجودة ولكن ينقصها التسويق الجيد.



وشدد النائب عمرو هندى، على أهمية توقيع بروتوكولات لتدريب العاملين فى الشركات والمصانع المختلفة ليكونوا على قدر عال من المهارة .

وتابع :" لدينا عاملين على اعلى مستوى من الخبرة ويتم الاستعانة ببعضهم فى شركات عالمية ومن ثم يجب أن يكون الجميع على قدر عال من الخبرة والمهارة والتنافسية التى تصب جميعها فى صالح المنتج المحلى، ففى الوقت الراهن أصبح يقينا لدى الجميع أهمية مواكبة التغيرات السريعة جدا التى يعيشها العالم، وهذا لن يتحقق سوى من خلال العلم والبحث العلمى".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وأن يكون الأمر حقيقيا وليس قاصر على توقيع بروتوكول أو اثنين فقط، بل يجب أن يكون هناك إلزام للشركات والمصانع بتدريب الطلاب لديها وهذه خطوة استباقية يكون الغرض منها سهولة وسرعة دمج الخريجين فى سوق العمل فور التخرج، إضافة لتغيير المناهج النظرية البعيدة كل البعد عن أرض الواقع.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن النهوض بالصناعة لن يكون سوى من خلال العلم، وهذا ما انتهجته العديد من الدول على مستوى العالم التى أصبح لها باع طويل فى الصناعة، ولهذا يجب أن يكون الجميع حريص على النهوض بالمنتج المحلى سواء مستثمرين أو جهات تنفيذية.