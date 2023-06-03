معبر قسطل يواصل استقبال الوافدين من السودان.. فيديو

رصد مراسل “اكسترا نيوز” من معبر قسطل، تواصل الوافدين من الأراضي السودانية، قائلًا: إن المعبر مازال يستقبل الوافدين من السودان الذين لجوأ إلى مصر هربًا من النزاع في داخل وطنهم.

وأضاف المراسل خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المعبر هو الملاذ الآمن الأول الذي يصله الوافد السوداني، بعد مسافة يقطعها من الخرطوم تصل إلى 850 كيلومتر حتى يصل إلى مدينة حلفا، حيث القنصلية المصرية هناك، ويبدأ في استيفاء الأوراق اللازمة ثم يتحرك لمسافة تصل إلى 25 كيلومتر أخرى إلى آشكي، وبالتالي يكون وصل بالفعل إلى قسطل.

وأوضح مراسل “اكسترا نيوز” من معبر قسطل، أن الوافد يجد الدولة المصرية بكاملها متواجدة عن طريق المؤسسات المختلفة، سواء مؤسسات رسمية أو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختلفة، التي تقدم العديد من الخدمات للوافدين.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر يقوم بدور بطولي في معبر قسطل، ومعبر أركين، وموقف كركر الدولي، ويتم تقديم الأدوية بالمجان.