نهائي دوري أبطال أفريقيا.. "الزائدة" تُبعد نجم الوداد المغربي عن مواجهة الأهلي

تلقى فريق الوداد المغربي بقيادة مديره الفني البلجيكي سفين فاندنبروك، صدمة قوية قبل ساعات من مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الأحد.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد في التاسعة مساء غدا على استاد القاهرة الدولي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بحضور 50 الف متفرج.

وتعرض لاعب الوسط الشاب عبد الله حيمود لإصابة مفاجأة بالتهاب شديد في الزائدة الدودية وتم نقله إلى أحد المستشفات، بالقاهرة وخضع لعملية جراحية ليتأكد غيابه عن لقاء الغد.

ونشر نادي الوداد المغربي عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” صورة للاعب عبدالله حيمود وعلق عليها: نتمنى لك الشفاء الحاجل حيمود.

ويعتبر عبد الله حيمود من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك وكان أحد مفاتيح تأهل الفريق المغربي للنهائي بعدما فدم مستوى مميز في مباراة إياب نصف النهائي أمام صن داونز.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي يوم 11 يونيو الجاري على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء لحسم اللقب القاري.