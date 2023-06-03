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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيل بايدن: كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة

منصة تويتر ل جيل
منصة تويتر ل جيل بايدن
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أعربت قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، اليوم السبت، عن سعادتها بزيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول.

وكتبت جيل بايدن الأمريكية على "تويتر": "يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، لقد كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة".

من ناحية أخرى، أهدى وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، اليوم السبت، هدية تذكارية - على شكل قلادة فرعونية - للسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، وذلك في ختام زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وعبرت قرينة الرئيس الأمريكي عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة.

أهرامات الجيزة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي منطقة الأهرامات وزير السياحة والآثار