المؤبد للمتهم بالاتجار في الحشيش بالتجمع الخامس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، متهم لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش بالتجمع الخامس، بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد قيام المتهم باتخاذ دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته كمية من المواد المخدرة الحشيش بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي وجهت للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.