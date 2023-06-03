تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 668 شاحنة و 30 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 384 شاحنة و 26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 284 شاحنة و 4 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها .

