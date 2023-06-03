السجن 3 سنوات لمتهم يدير مطاعم وكافيهات دون دفع ضرائب بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالتهرب من الضرائب .

وكشف منطوق الحكم بالسجن عن التهمة الأولى، و6 أشهر وغرامة ألف جنيه عن التهمة الثانية، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة، بتهمة التهرب من دفع الضرائب المستحقة على نشاطه.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمود.ع" بصفته خاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بالتهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطه في مجال إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم السياحية والكوفي شوب، وتوريد الوجبات الجاهزة، وذلك ببيع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بصفته خاضعا لأحكام قانون الضريبة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطه في مجال اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم السياحية والكوفي شوب وتوريد الوجبات الجاهزة لبيعه سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.