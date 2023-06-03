ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 3 سنوات لمتهم يدير مطاعم وكافيهات دون دفع ضرائب بالقاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالتهرب من الضرائب .

وكشف منطوق الحكم بالسجن عن التهمة الأولى، و6 أشهر وغرامة ألف جنيه عن التهمة الثانية، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة، بتهمة التهرب من دفع الضرائب المستحقة على نشاطه.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمود.ع" بصفته خاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بالتهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطه في مجال إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم السياحية والكوفي شوب، وتوريد الوجبات الجاهزة، وذلك ببيع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بصفته خاضعا لأحكام قانون الضريبة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطه في مجال اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم السياحية والكوفي شوب وتوريد الوجبات الجاهزة لبيعه سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.

السجن 3 سنوات التهرب من الضرائب دون دفع ضرائب يدير مطاعم وكافيهات