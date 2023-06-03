170 ألف سوداني دخلوا مصر عبر المنافذ الحدودية

رصد محمد سعد، مراسل قناة " دي إم سي" آخر المستجدات في المنافذ الحدودية بين مصر والسودان، موضحاً أنه حسب تقرير مفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة دخل حتى الآن مصر ما يقرب من 170 ألف وافد سوداني.

و أضاف مراسل "دي إم سي " أن إجراءات الدخول عبر معبر قسطل تتمثل في استقبال الوافدين وإنهاء إجراءات الأوراق من خلال مبنى جوازات السفر في المعبر، ثم يأخذون قسطاً من الراحة داخل معبر قسطل وتوزيع الوجبات والمياه عليهم.

وتابع: "ثم بعد ذلك يتم نقل الوافدين من خلال المعدية التي تبحر في بحيرة ناصر ما يقرب من 14 كيلو أي حوالي ساعة ونصف الساعة ثم يصلوا إلى مدينة أبو سمبل عبر عدد كبير من الحافلات".

واستكمل: "يتم نقل الوافدين بعد ذلك إلى محطة وادي كركر بمحافظة أسوان" موضحًا أن محطة وادي كركر بها مطبخ دائم يقدم الوجبات الجافة والساخنة ويتم توزيع الوجبات على الوافدين السودانيين.

كما أشار إلى أنه في محافظة أسوان تم تخصيص منطقتين لتوزيع الوجبات على عدد كبير من الأشقاء السودانيين، بالإضافة إلى بيع السلع التموينية بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الحكومة المصرية والمنظمات الإغاثية.