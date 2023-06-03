لجلسة 7 يونيو.. تأجيل محاكمة صاحب كافية قتل زوجته بالقاهرة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة “ صاحب كافية” المتهم بذبح زوجته في النزهة، إلى جلسة 7 يونيو المقبل للمرافعة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة تدعي “ رباب 40 عامًا” داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن زوجها صاخب كافية ويدعي “ ح.م 52 عامًا” قام بقتلها والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



