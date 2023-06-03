مقتل شخص وإصابة شقيقه لخلافات بسبب الجيرة في الدقهلية

لقى شاب مصرعه ذبحًا، وأصيب شقيقه على إثر مشاجرة مع آخرين بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز ميت سلسيل لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، وصدور حكم قضائي على المتهمين بحبسهما سنتين مع الشغل نتيجة لتحرير المجني عليهما محضر بتعدي سابق وجرى إيداع جثة المتوفى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والمصاب بمستشفى ميت سلسيل.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول شقيقين أحداهما متوفي والآخر مصاب جراء تعدي من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل إلى المستشفى، وبالفحص تبين وصول كل من: "محمد عرفات الصديق"، 22 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الرقبة من الناحية اليسرى وتسبب في وفاته، وشقيقه "المدثر"، 14 عامًا مصاب باشتباه كسر في الجمجمة ويقيمان بقرية الكفر الجديد.

وبسؤال والدهما اتهم كلًا من: "عماد.ا.ا.ا"، 40 عامًا، سمكري سيارات، وشقيقه "محمد"، 45 عامًا، عامل دوكو سيارات ويقيمان بذات القرية بالتعدي على نجليه بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزة المتهم الأول محدثا إصابة الأول التي أودت بحياته.

كما اتهم الأب المتهم الثاني بإلقاء قطعة حجرية تجاه نجله الثاني مما أودت بإصابته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة وصدور حكم قضائي تجاه المتهمين بالسجن سنتين مع الشغل لذات الخلافات.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل من ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.