"نزلة معوية" تبعد ناصر منسي عن تدريبات الزمالك

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب نزلة معوية، مما دفع الجهاز الفني لمنحه راحة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا علاجيا للاعب حتى يتعافى ويعود للمشاركة مع الفريق في التدريبات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري.