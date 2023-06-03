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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

المركز القومي للترجمة يحتفل بيوم اللغة الروسية

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يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بيوم اللغة الروسية بفعاليات متنوعة يقدمها المركز خلال الأسبوع المقبل.. وضمن الفعاليات يقدم المركز مائدة مستديرة  بعنوان "الترجمة جسر الثقافة بين النيل والفولجا" بحضور المترجم الكبير أنور إبراهيم الذي يكرمه المركز القومي للترجمة بالتزامن مع صدور أحدث أعماله "سنوات القرب من دوستويفسكي " وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٦ يونيو في تمام السادسة مساءً بقاعة طه حسين. 
كما يقدم المركز ندوة لمناقشة كتاب " مدرسة الحمقى" الصادر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة بحضور مترجم الكتاب الدكتور محمد نصر الدين الجبالي وذلك بالتعاون مع معهد موسكو للترجمة وتقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو في ١٢ ظهرًا 
ويقدم المركز حفل توقيع الطبعة الروسية من رواية "الطوق والإسورة" للكاتب الكبير يحيي الطاهر عبد الله بحضور المترجم وليد طلبة في تمام الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء ٦ يونيو،يعقب ذلك حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب "سنوات القرب من دوستويفسكي "بحضور المترجم أنور ابراهيم وذلك في تمام الخامسة مساءً بمنفذ البيع 
ويقدم المركز خلال الأسبوع المقبل خصومات ٤٠٪؜ على جميع الإصدارات المترجمة من وإلى الروسية .
كما يقدم هدايا مجانية لجميع الزائرين في منفذ البيع، وبالتزامن مع الاحتفال يقدم المركز فعاليات الكترونية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التعريف بجميع الإصدارات التي قدمها المركز من والى الروسية.

المركز القومي للترجمة يوم اللغة الروسية الترجمة جسر الثقافة بين النيل و الفولجا النيل و الفولج الطوق و الإسورة يحيى الطاهر عبد الله