"شيكابالا" يؤدي تدريبات تأهيلية استعدادا لمواجهة الاتحاد

أدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من أجل تجهيزه بشكل أفضل للمباريات التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة في الدوري وكأس مصر.

وخاض "شيكابالا" التدريبات التأهيلية والبدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري.