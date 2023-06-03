أزهري: المسيح الدجال سيظهر في هذا التوقيت.. فيديو

أكد الشيخ حسن الجنايني أحد علماء الأزهر الشريف أن المسيخ الدجال سيظهر في وقت تشتد به المشكلات، وسيكون به جوع شديد، وسيأتي ومعه جنة ومعه نار، وجاء للفتنة، فمن تبعه ليذهب الى الجنة يدخل النار ومن تبعه للنار يدخل الجنة.

وأضاف الجنايني خلال حديثه في برنامج "علامة إستفهام" على قناة “الشمس” أن من يقول أن ظهور المسيح الدجال سيأتي بسبب الذكاء الاصطناعي، فهو أمر غير صحيح، أو من يقول أن ظهور المسيخ الدجال بسبب حبوب أو أشياء تتسبب في سعادة الإنسان فهو أمر غير صحيح.

وتابع أنه إذا كانت تلك الأشياء هي التي تغير من الإنسان، فقد تغير بعض الأشياء من الإنسان، كالخمر وأشياء أخرى، وتلك الاشياء ليس لها علاقة بأمور أخر الزمان وبعلامات يوم القيامة.

وفى نفس السياق قال هاني محمود الباحث في علوم الفضاء، إن المسيخ الدجال يعرف عنه أنه سيأتي في وقت سينتشر القحط في الارض، وسيكون البشر لا يستطيعون أن يأكلوا أو يشربوا.

وأضاف: "يأتي الدجال وهو واقف أمامك يتمثل لك ويتحدث معك ويعطيك ايحاء بانك ستدخل الجنة، وهو في الحقيقة جنته نار وناره جنة الله.

ولفت الى أن العلماء اخترعوا هرمونات جديدة تسمى الحبة الزرقاء او الفيل الازرق، تلك الهرمونات عندما تنبعث في المخ أو الجهاز العصبي تقوم بزيادة هرمون السعادة في الدم لدرجة غير تقليدية، فتقوم بتوصيل الشخص الى درجة من النشوة بالسعادة كأحساسك بالوصول للجنة مثلما قالوا.

واستطرد ان تلك التكنولوجيا مرتبطة بسمة الوحش التي تجهز حاليا في العالم، بأعتراف الاقباط أنها المذكورة في سفر الرؤية، وأن شريحة 666 هي سمة الوحش في سفر الرؤية، وهي من أفعال الدجال.