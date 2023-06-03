من غرفة العمليات.. وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الدبلومات العملية

أكد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم السبت، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تواصل متابعة سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية،بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الإمتحانية للدبلومات الفنية وإزالة أى عقبات تعوق انتظامها.

وأضاف، أنه يتم التواصل مع مديري الإدارات التعليمية لضمان انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات، مشددا على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي مشكلات أو عوائق يتم التواصل فورا مع غرفة عمليات المديرية، ووضع الحلول المناسبة.

وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة، أن كنترول الشهادة الإعدادية بدء اليوم تلقي تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بدميـاط، كذلك تواصل المديرية استعداداتها لماراثون امتحانات الثانوية العامة والمقرر عقدها يوم الاثنين ١٢ من الشهر الجاري.

وأكد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وافقت علي قرار تكليف زهر الدين السعيد الليثي مدير عام إدارة دمياط التعليمية للقيام بتسير أعمال مدير عام التعليم العام بدميـاط.

حصل "الليثي" علي ليسانس آداب وتربية لغة انجليزية عام ١٩٨٦ و عمل معلم للغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية و مدربا معتمدا من الإدارة المركزية للتدريب و أكاديمية المعلم و الجامعة الأمريكية ومؤسسة الامدايست لفترة تجاوزت العشرون عاما.

وشغل عدة وظائف قيادية كان منها مديرا لمدرسة المرشدى بقسميها اللغات و العربى لمدة ثلاث سنوات ثم وكيلا لإدارة كفر البطيخ التعليمية و وكيلا لإدارة عزبة البرج التعليمية لمدة ثلاث سنوات ثم شغل مديرا لإدارة كفر البطيخ التعليمية ثم مديرا لإدارة الروضة التعليمية ثم مديرا لإدارة دمياط الجديدة ثم مديرا لادارة دمياط التعليمية.

حصل "زهر الدين الليثي" على منحة دراسية بالجامعة الأمريكية سنة ٢٠٠٠ لمدة عام دراسى لدراسة طرق التدريس الحديثة و التعلم بممارسة الأنشطة التربوية والاستراتيجيات المختلفة، ثم

حصل على بعثة الوزارة للمملكة المتحدة عام ٢٠٠٢.

