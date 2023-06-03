العثور علي جثة شخص مقتول بطلق ناري ببادية أكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة أحد الأشخاص ملقي بالطريق العام مقتول بطلق ناري بطريق البادية بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص بطريق البادية بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص به آثار إصابة بطلق ناري وملقي بالطريق العام، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي عقب حضور فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثمان.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.