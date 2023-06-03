«صحة الشيوخ» تناقش تحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران، عددا من الاجتماعات على مدار يومي الأحد والإثنين لمناقشة عدد من الاقتراحات بالرغبة المقدمة من الأعضاء.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها غدا الأحد برئاسة الدكتور على مهران، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن "توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، لزيادة قدرتها الاستيعابية".

وذلك في اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الإثنين القادم برئاسة النائب أ.د. علي مهران، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبين ياسر الهضيبي، رزق علواني بشأن تحفيز الأطباء التخصصات للتواجد في المحافظات الحدودية، وتحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافي، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.