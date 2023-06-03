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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صبحي ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد

محمد صبحي
محمد صبحي
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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، مشاركة محمد صبحي حارس المرمى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد صبحي حصل على راحة من التدريبات الأخيرة للفريق التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشارك "صبحي" في الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى بجانب باقي فقرات المران بشكل طبيعي صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري.

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