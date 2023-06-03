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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم أعلى المحور بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل أعلى المحور بالقرب من سلم الصحراوي اتجاه أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى المحور بالقرب من سلم الصحراوي اتجاه أكتوبر بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل مما تسبب في إصابة 11 شخصًا جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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