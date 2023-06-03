ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة بـ"حوار شانجريلا"

السبت 03/يونيو/2023 - 01:38 م

توجه الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم /السبت/، إلى سنغافورة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة في منتدى حوار شانجريلا.

وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي - أن الممثل السامي سينضم إلى وزراء الدفاع والقادة العسكريين وكبار المسئولين وقادة الأعمال وخبراء الأمن من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الأمنية المشتركة، فيما من المنتظر أن يلقي في وقت لاحق اليوم كلمة خلال الجلسة العامة الثالثة ضمن فعاليات المنتتدى تحت عنوان "حل التوترات الإقليمية".

وأشار البيان إلى أن بوريل سيلتقي، خلال زيارته، برئيس وزراء سنغافورة بالإنابة لورانس وونج، ووزير الدفاع نج إنج هين، ووزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والآسيان، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية والدولية في كل من أوروبا وآسيا.