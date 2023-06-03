حملة أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في دمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- الزرقا- كفر البطيخ) ، أقسام شرطة (ثان دمياط- السرو- دمياط الجديدة).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 8 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 19 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 9 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة