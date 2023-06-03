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الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في دمياط

المتهمين
المتهمين
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط  حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- الزرقا- كفر البطيخ) ، أقسام شرطة (ثان دمياط- السرو- دمياط الجديدة).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط  8 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 19 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – عدد 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 9 متهمين  "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

دمياط اتجار الحشيش