ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاستخبارات العراقية: مقتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية في ديالي

الجيش العراقى
الجيش العراقى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، مقتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية في قاطع عمليات ديالي.
وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم السبت - "إنه استنادا إلى معلومات دقيقة من قواتنا، قامت طائرات الـ F16 بتنفيذ ضربة جوية في بحيرة حمرين أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين في قاطع عمليات ديالي".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أعلن أمس الجمعة، مقتل ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة في كركوك. 

العراق ديالى كركوك