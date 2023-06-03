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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قريبا.. افتتاح أول سوق للسيارات بحي شرق شبين الكوم

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن افتتاح أول سوق للسيارات بنطاق حى شرق مدينة شبين الكوم قريبا، بجوار المدرسة الدولية وعمارات الرى طريق فينسيا-مليج .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من إقامة سوق السيارات مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة خصائص التأمين وتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية ، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المنوفى.

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