قام عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، بجولة تفقدية مفاجئة لامتحانات الدبلومات الفنية تابع خلالها في يومها السادس لجنة المدرسة الزخرفية بمدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتوافر كافة الأجواء التربوية المناسبة للطلاب.



واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب خلال تواجده باللجان الفرعية على سهولة مستوى امتحان الرسم الفني لطلاب التعليم الصناعي.

وأوضح شحاته أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل كافة اللجان وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق سير العملية الامتحانية مع تسخير كافة الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان، مشيرًا أن اللجان البالغ عددها 26 لجنة تم تأمينها بطريقة محكمة بمعرفة الأجهزة الأمنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.

وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس

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