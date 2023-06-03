هربًا من حرارة الجو.. مصرع شاب غرقًا بمصرف في الدقهلية

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه غرقًا داخل مصرف بنطاق منشأة الجمال التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية،بعد نزوله للاستحمام هربًا من حرارة الجو ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار، وجرى انتشال الجثمان بواسطة قولت الإنقاذ النهري وايداعه مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوجود غريق بمصرف السرو والممتد لمراكز محافظة دمياط وتحديدًا امام منشأة الجمال التابعة للمركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تلين ان المتوفي يدعى" محمد مبارك كهرمان عامر "،٢٠ عامًا، والمقيم بمنشاه الجمال التابعة لمركز منية النصر وذلك بعد نزوله للاستحمام بمصرف السرو التابع لمحافظة دمياط ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه.

جرى انتشال جثمان المتوفي بواسطة قوات الإنقاذ النهري ونقله الي مستشفى بمنيه النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابه العامة التي باشرت التحقيقات.