محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ النهائية للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بطرح الخطة الاستثمارية المستقبلية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بدءآ من أول يوليو القادم مع الأستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ المشروعات علي أكمل وجه .



وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق والمحاور استكمالًا لجهود المحافظة في هذا القطاع بالأحياء والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة .



تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده للوقوف علي نسب الإنجاز النهائية بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية وتحسين البيئة ومستوي النظافه ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .



وشدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمشروعات التي تم تنفيذها والصيانة الدورية للطرق والمحاور لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين وضمان الاستدامه لها .



وأشار محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدآ في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا ان الخطه الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع علي المواطنين .

وشدد اللواء أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات بضرورة الالتزام بعدداً من المعايير في كراسات الشروط المقرر طرحها والخاصة بتنفيذ المشروعات الجديدة ومنها اختيار أفضل المواصفات والمعايير الفنية في أعمال التطوير لتنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة مشددآ علي ضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة أولا بأول مع التنسيق المسبق مع شركات المرافق قبل الشروع في التنفيذ وذلك القيام بأعمال التحويلات اللازمه للمرافق المتعارضة .



ووجه بضرورة مراجعة خطوط التنظيم قبل البدء في أعمال رصف وتطوير المحاور والشوارع المرورية للاستفادة منها في مسطح الطريق مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية وتيسير الحركة المرورية .

كما شهد الأجتماع استعراض الموقف الحالي بوحدة المتغيرات المكانية خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ وحتي ٢٠٢٣/٥/٢٧ حيث كلف محافظ الجيزة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتغيرات التي لم يتم الرد عليها .



الاجتماع الذي ترأسه محافظ الجيزة جاء بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الأسكان والطرق مدراء التخطيط والمتابعة على مستوى المحافظة.