رئيس غرفة صناعة الدواء: اجتماعات على أعلى مستوى مع رجال الدولة لتوفير الأمن الدوائي

قال الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الصيدلي هو بنك الدواء للأسره المصرية، وكل هذا وسط إمكانات محدودة، فهو أقرب شخص للأسره المصرية البسيطة.

وأوضح: وأكد أن هناك ٣ اجتماعات جرت بين اتحاد الصناعات والحكومة ممثله في رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لتوفير الأمن الدوائي ومناقشة كل الموضوعات التي تهم الصيدلة وقررنا تأسيس لجنة من وزارة الصناعة ووزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وغرفة صناعة الدواء لحل كل مشاكل الصناعة في مصر، وانتهينا من الاجتماعات وخرجت التوصيات.

وأضاف، بالنسبة لموضوع البيع بسعرين طلبنا تطبيق السعر فور صدوره كونه قضية أمن قومي وحفاظ على اقتصاد الصيدليات والشركات، وأثناء مناقشتنا مع الحكومة أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إلغاء القرار وأخبرني أنه سيتم غض الطرف عن هذا الموضوع مع الصيدليات.