بعد زيارة السيدة الأمريكية الأولى «جيل بايدن» للأهرامات.. البناء الأكثر لغزًا في العالم يدهش زائريه بقدرات الفراعنة.. ومشاهير العالم يحرصون على زيارته.. تعرف عليهم

زارت صباح اليوم السبت، السيدة الأمريكية الأولى «جيل بايدن»، منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث كان في استقبالها وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير جون ديروشر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

بدأت الدكتورة بايدن الجولة بزيارة تمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما واستمعت إلى شرح حول تاريخ التمثال من الدكتور مصطفى وزيري، وحرصت السيدة الأولى الأمريكية على التقاط بعض الصور الفوتوغرافية، معبرة بنظراتها عن مدى انبهارها بعظمة أهرامات مصر الخالدة، وهى تطالع إحدى أهم صفحات التاريخ، ومهد الحضارة الإنسانية في العالم.

هدية تذكارية للسيدة الأمريكية الأولى

قدم وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، هدية تذكارية على شكل قلادة فرعونية للسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، وذلك في ختام زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وعبرت قرينة الرئيس الأمريكي عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة، وغادرت منطقة الأهرامات في ختام جولة استمرت لأكثر من ساعة، حيث إن قرينة الرئيس الأمريكي قد استهلت أمس زيارتها إلى القاهرة والتي تستمر لمدة يومين حيث استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، كما قامت بايدن بزيارة إلى الجامع الأزهر وإحدى مدارس التعليم الفني.

الأهرامات.. اللغز المحير للعالم

كان بناء الأهرامات في مصر من أكبر ألغاز العالم القديم، وبناء الفراعنة لهذا الصرح الضخم دون الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة حاليًا، حيث تم بناء الأهرامات منذ قرون في العصر القديم ويعتقد أن الأهرامات الكبرى في الجيزة تم بناؤها خلال الفترة من حوالي 2580 قبل الميلاد إلى 2560 قبل الميلاد.

تعد الأهرامات العظيمة من أكثر الأماكن السياحية شعبية في العالم، وتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للتعرف على هذا الإنجاز الهائل، فهي واحدة من أكبر الألغاز حول كيفية بنائها ونقل الحجارة الثقيلة التي تزن عدة أطنان ورفعها إلى الأعلى لبناء الهياكل العملاقة، وقد اقترح العديد من الخبراء أن الفراعنة استخدموا أساليب مختلفة، مثل استخدام المياه لتحريك الحجارة واستخدام الأسلاك والحبال والكتل الخشبية لرفعها.

كان بناء الأهرامات تحديًا هائلًا للعلماء والمؤرخين، ولا يزال اللغز قائمًا حتى الآن، ومع ذلك فإن عددًا من الدراسات الحديثة تساعد في فهم هذا الإنجاز الهائل بشكل أفضل، وتعطي الأمل في الكشف عن المزيد من الأسرار حول بناء الأهرامات في المستقبل.

حمل حجارة الأهرامات

كان يتطلب بناء الأهرامات الكثير من الجهد والمهارة والتنظيم، كانت الأهرامات تحتوي على الأجزاء الداخلية والخارجية المعقدة، بما في ذلك الأنفاق والغرف والأقسام المتعددة، وتعد من أكبر الإنجازات الهندسية في التاريخ.

تم بناء الأهرامات من الحجارة الضخمة الطبيعية التي تزن عدة أطنان، والتي تم استخراجها من محاجر الحجر الجيري الموجودة على بعد مسافة تصل إلى عشرات الأميال من مواقع الأهرامات، وتم نقل هذه الحجارة بطرق مختلفة، بما في ذلك الجر والسحب على عربات خشبية، وإرسالها عبر شبكة من الأنهار الصغيرة.

كانت الحجارة ترفع إلى مواقع البناء باستخدام الحبال والكتل الخشبية، ويتم رفع كل حجر بشكل منفصل لتركيبه في مكانه النهائي، وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن الفراعنة استخدموا أيضًا تقنيات الرافعات والمنصات الخشبية لرفع الحجارة الضخمة إلى الأعلى.

ممرات وغرف الأهرامات

تحتوي الأهرامات على نظام معقد من الأنفاق والممرات والغرف، وتم بناء هذه المنشآت باستخدام الحجارة الضخمة والأضلاع المتقاطعة، مما يؤدي إلى توزيع الوزن بشكل متوازن وتعزيز المتانة والاستقرار.

لم يتطلب بناء الأهرامات فقط المهارات الهندسية والبنائية، بل كان يتطلب أيضًا التنظيم الدقيق للعمل، وقد تم استخدام الآلاف من العمال والحرفيين والمهندسين لإنجاز هذا المشروع الضخم خلال فترة زمنية طويلة تمتد لعقود، وبالإضافة إلى أنه كان يعتبر أيضًا نشاطًا دينيًا وسياسيًا، حيث كان يتم استخدام الأهرامات كمقابر للفراعنة والملوك والملكات، وكانت هذه الهياكل تعبر عن القوة والسلطة والخلود في الحضارة المصرية القديمة.

مشاهير العالم في الأهرامات

1- المغني الروسي الشهير دي جي جان

زار المغنى الروسى الشهير دى جى جان الأهرامات ومشاهدة أماكنها السياحية الخلابة، حيث حرص على القدوم مع أسرته والاحتفال بمنطقة أهرامات الجيزة بعيد الحب، مثلما ظهر خلال أكثر من صورة نشرها عبر حسابه على موقع إنستجرام.

2- اللاعب ليونيل ميسي

زار الرياضي الأشهر في العالم اللاعب ليونيل ميسي، منطقة الأهرامات.

3- المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأهرامات.

4- النجم الأمريكي ويل سيمث

قام النجم الأمريكي ويل سميث، بزيارة منطقة الأهرامات.

5- اللاعب البرازيلي دانييل ألفيس

استقبلت منطقة آثار الأهرامات، نجم كرة القدم البرازيلي، دانييل ألفيس، وزوجته، عارضة الأزياء جوانا سانز، في جولة تخللها العديد من الصور التذكارية.

6- العالمي مورغان فريمان

كما حرص الفنان العالمي، مورغان فريمان على زيارة الأهرامات في رحلة سياحية مميزة، خلال فترة وجوده في مصر عام 2015.

7- الرئيس الأسبق أوباما

توجه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عام 2009، إلى أهرامات الجيزة، في زيارة وجولة شاملة، تمت وسط إجراءات أمنية مشددة.

8- الرئيس نيكولا ساركوزي وزوجته

وفي عام 2007، حرص الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته، التي كانت صديقته في ذلك الوقت، على زيارة الأهرامات، والتقطا الصور التذكارية من أمام الأهرامات، وأعربا عن سعادتهما بجولتهما الأثرية.

9- أميتاب باتشان

زار النجم الهندي أميتاب باتشان منطقة الأهرامات عام 1991، على هامش مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي حينها.

10- الأميرة ديانا

وفي عام 1992 زارت الأميرة ديانا، أميرة ويلز السابقة، منطقة الأهرامات خلال زيارتها لمصر وشاركها خبير الآثار المصري زاهي حواس.

كما شهدت منطقة الأهرامات زيارة عدد آخر من المشاهير، منهم بيونسيه، باريس هيلتون، سلمى حايك، فان ديزل، وجان كلود فاندام، والبرازيلي روبرتو كارلوس، واللاعب البرتغالي ديكو، والفرنسيان إيريك أبيدال وروبرتو بيريس، والإيطالي تولدو، حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق.