الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار إلى 1138 قتيلا ومصابا

السبت 03/يونيو/2023 - 11:15 ص

أعلنت الهند، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم ثلاثة قطارات بولاية "أوديشا" إلى 238 قتيلا و900 مصاب.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حسبما نقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية، عن حزنه البالغ إزاء الحادث، كما أمر بصرف التعويضات المالية للضحايا، ودعا لاجتماع عالي المستوى للمسؤولين.

وذكرت الشبكة أنه سيتم تشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في الحادث، كما أعلنت السلطات حالة الحداد الوطني على أرواح الضحايا.

وتفقد وزير السكك الحديدية موقع الحادث، صباح اليوم؛ لتقييم الوضع، وقال إن أعمال الترميم ستتم على الفور، وإن الأولوية لإنقاذ المصابين وتقديم المساعدة الطبية لهم.

وألغت السلطات الهندية رحلات 48 قطارا، وحولت مسار 39 رحلة قطار أُخرى في أعقاب الحادث.

وكان ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 850 آخرون إثر اصطدام 3 قطارات شرقي الهند، أمس الجمعة.