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السبت 03 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط هارب من حكم بالإعدام في أسيوط

أرشيفية
أرشيفية
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) سبق إتهامه فـى قضيتى "سلاح" ، ومطلوب تنفيذ حكم بالإعدام فى قضية " قتل عمد ".. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.
 بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسيوط بالإعدام قسم شرطة ثان أسيوط