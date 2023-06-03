تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) سبق إتهامه فـى قضيتى "سلاح" ، ومطلوب تنفيذ حكم بالإعدام فى قضية " قتل عمد ".. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.
بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط هارب من حكم بالإعدام في أسيوط
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) سبق إتهامه فـى قضيتى "سلاح" ، ومطلوب تنفيذ حكم بالإعدام فى قضية " قتل عمد ".. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) سبق إتهامه فـى قضيتى "سلاح" ، ومطلوب تنفيذ حكم بالإعدام فى قضية " قتل عمد ".. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.