ضبط هارب من حكم بالإعدام في أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) سبق إتهامه فـى قضيتى "سلاح" ، ومطلوب تنفيذ حكم بالإعدام فى قضية " قتل عمد ".. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.