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السبت 03 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيدة الأمريكية الأولى تزور الهرم الأكبر

السيدة الأمريكية
السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن
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 قامت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن صباح اليوم السبت بزيارة منطقة الأهرامات بالجيزة وتوقفت أمام الهرم الأكبر "خوفو".
ورافق وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة السفير جون ديروشر، قرينة الرئيس الأمريكي خلال الجولة.
واستمعت الدكتورة بايدن إلى شرح من الدكتور أشرف محيي الدين مدير منطقة آثار الأهرامات قبل أن تواصل جولتها داخل هرم خوفو. 
وحرصت بايدن - التي عبرت بنظراتها وابتسامتها عن انبهارها بالحضارة المصرية على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بكل لحظة وخطوة فى هذه المنطقة الشاهدة على عظمة مصر وحضارتها وتاريخها.
كما توجهت قرينة الرئيس الأمريكي إلى منطقة البانوراما بالأهرامات حيث استقبلها وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري.
وحرصت قرينة الرئيس الأمريكي على التقاط عدد من الصور التذكارية في منطقة البانوراما.
 

جيل بايدن الأهرامات الهرم الأكبر خوفو