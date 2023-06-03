الأهلي والوداد.. صراع أوروبي بين كولر وفاندنبروك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة، مساء غدا الأحد، في مواجهة من العيار الثقيل بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحضور أكثر من 50 ألف مشجع.

ويلتقي الأهلي مع الوداد للمرة الثالثة في نهائي البطولة القارية، بعدما تفوق الفريق المغربي في نسختي 2017 و2022 وتوج باللقب في المرتين على حساب الشياطين الحمر وهي أكثر مواجهة مكررة في تاريخ ختام البطولة.



ويشهد نهائي الأهلي والوداد صراع أوروبي خارج الخطوط بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والبلجيكي سفين فاندنبروك الوداد.

ويحلم كل من “كولر” و"فاندنبروك" بالتتويج بلقب الامير الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه وسيكون المدرب الفائز بلقب دوري الأبطال، وأول مدير فني أوروبي يحقق “الاميرة الافريقية” منذ عام 2015، حين حقق الفرنسي باتريس كارتيرون اللقب مع مازيمبي الكونغولي.

مشوار مارسيل كولر مع الأهلي

تعاقد النادي الأهلي مع مارسيل كولر في سبتمبر الماضي خلفا للجنوب افريقي بيتسو موسيماني، ليبدأ أول رحلة في القارة السمراء وتمكن من التتويج بـ3 ألقاب هي كاس مصر مرتين والسوبر المصري.

وقاد “كولر” الاهلي في 45 مباراة حقق الفوز في 34 وتعادل في 7 وخسر 4 ، وحصد المركز الرابع في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب.

بداية مميزة للبلجيكي فاندنبروك مع وداد الأمة

تولي البلجيكي سفين فاندنبروك تدريب الوداد في بداية شهر مايو الماضي حلفا للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وتمكن المدرب البلجيكي من تخطي عقبة فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل للنهائي رغم التعادل سلبيا في مباراة الذهاب بالمغرب، لكن الفريق خطف تعادل إيجابي بهدفين من معقل الفريق الجنوب افريقي وتأهل للنهائي في حملة الدفاع عن اللقب.

وخاض فاندنبروك 4 مباريات فقط مع الوداد حقق الفوز في مواجتين بالدوري المغربي وتعادل في موجهتي دوري الأبطال.