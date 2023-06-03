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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في الشروق

أرشيفيه
أرشيفيه
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس شخصين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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