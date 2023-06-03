محافظ مطروح يتابع امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022-2023، بالمعاهد الأزهرية بمطروح.

وتأكد المحافظ من تمام الجاهزية طوال فترة الامتحانات التى تستمر حتى ١٢ يوليو المقبل، وذلك وسط متابعات مكثفة وإجراءات تأمين اللجان وعددها ١٢ لجنة للقسمين العلمى والأدبى بعدد ٧٠٧ طلاب، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمراقبين والطلاب ودعم أى احتياجات وتذليل أي عقبات لانتظام سير الامتحانات.

من جانبه، أوضح الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنه يؤدي ١٥٧ طالبا وطالبة من القسم العلمي امتحاناتهم اليوم فى مادتى الفقه والحديث، بأربع لجان امتحانية، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي، وعددهم ٥٥٠ طالبا وطالبة، غدا الأحد الموافق في المواد ذاتها من خلال 8 لجان.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن منطقة مطروح الأزهرية أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها على أعلى مستوى بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتنظيم دخول الطلاب اللجان والكشف عن وسائل الغش، كذلك تم التشديد علي التدابير الصحية؛ بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

واضاف "سالم" أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان فرض الانضباط بجميع اللجان والتأكد من حضور وانصراف جميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل كافة العقبات، وتوفير المناخ المناسب والهدوء، لأبناءنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.

وأكد رئيس أزهر مطروح، أنه يتم العمل بروح الفريق والتحلي بالالتزام بالهدوء والاستقرار مع محاسبة أى تقصير .