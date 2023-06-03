17.3 مليون دولار حصيلة "Spider-Verse 2" في أمريكا

كشفت تقارير عن حصيلة إيرادات شباك التذاكر الأمريكي، تفيد بحصد الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Spider-Man: Across the Spider-Verse”، نحو 17.35 مليون دولار عقب طرحه يوم الخميس الماضي. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يجمع الفيلم 80 مليون دولار بنهاية عطلة الأسبوع.

تدور الأحداث بعد مرور فترة طويلة، يتلقى مايلز موراليس زيارة جديدة من جوين ستيسي، ومعًا ينطلق الثنائي في مغامرة جديدة مليئة بالمخاطر والأعداء عبر عالم العنكبوت.

صدر الجزء الأول قبل 5 أعوام ودارت أحداثه حول حياة المراهق (مايلز مورالز) داخل مدينة (بروكلين)، مستعرضًا الإمكانيات والقدرات اللامحدودة في عالم الرجل العنكبوت، حيث يمكن لأكثر من شخص أن يرتدي قناعًا ويفعل ما يحلو له، سواء على جانب الخير أو جانب الشر.