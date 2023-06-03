اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والوجة البحرى وأمطار رعدية على سيناء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ِ عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد السبت نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.. وفرص امطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمي والصغري 20 درجة ، وعلى جنوب سيناء و جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 27 ،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 29 درجة .