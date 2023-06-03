حريق يلتهم مخزن أخشاب ومزرعة مواشي بالحوامدية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مخزن أخشاب امتد إلي مزرعة مواشي بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم عبدالباقي أمين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن أخشاب امتد إلى مزرعة مواشي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن أخشاب وامتد إلى مزرعة مواشي مما تسبب في نفوق 3 رؤس ماشيه وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.