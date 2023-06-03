اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأخير أستعداداً لمواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الوداد المغربي غد الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على ستاد القاهرة في السادسة مساء اليوم السبت.

ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه الليلة لحثهم على تحقيق فوز مريح على الوداد المغربى ليسهل مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها 11 يونيو المقبل بالمغرب وسط أنصار فريق الوداد.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب بالتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وحدد النادي الأهلي يوم 8 يونيو الجاري موعداً للسفر إلى المغرب لخوض مباراة الوداد يوم 11 الشهر ذاته في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتُسافر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الحاسمة التي تقام بعد أسبوع من لقاء الذهاب بالقاهرة المقرر له العاشرة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

وينهي مسئولو الأهلي حالياً إجراءات السفر للمغرب وغيرها من تفاصيل الرحلة سواء فيما يتعلق بفندق الإقامة أو ملاعب التدريب ويتطلعوا لتوفير كل سُبل الراحة و الاستقرار للفريق من أجل العودة بالكأس الأفريقية للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

وكان العامرى فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أعلن عن حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، والتي يخوضها الفريق الأحمر، أمام نظيره الوداد المغربي، مساء الأحد المقبل.