شاهد.. أول سفينة سياحية عملاقة صينية الصنع تدخل تجربة التعويم

عرضت فضائية فضائية يورونيوز تقريرا لأول سفينة سياحية كبيرة محلية الصنع في الصين، "Adora Magic City" تبدأ عملية التعويم في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

السفينة السياحية من طراز فيستا بطول 323.6 متر وعرض 37.2 متر، ستبدأ أول رحلة من شنغهاي، كميناء رئيسي لها. وهي قادرة على استيعاب 5246 راكباً ،وستضم 2125 غرفة نزيل وهيكلاً مؤلفاً من 16 طابقاً، بينها مناطق للترفيه مثل مراكز للعروض وحانات ومقاهي وساحات للتسوق ومتنزهات مائية.

بدأ تجهيز السفينة في العام 2019، واستخدمت معدات وتقنيات مبتكرة للتحكم في الوزن والاهتزاز وتقليل الضوضاء، وتعد السفن السياحية منتجات شحن فائقة التكنولوجيا وعالية القيمة المضافة لم تنتجها الصين بعد.

لذلك يُنظر إلى سفينة "Adora Magic City" على أنها خطوة مهمة، تظهر القدرات المحلية الصينية والاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا.