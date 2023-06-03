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السبت 03 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقام  اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وينطلق الاجتماع الفني في الرابعة عصرا حيث يشهد الاتفاق على ملابس الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة وغيرها من الأمور التنسيقية. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأحد نجوم الأهلي مؤتمرا صحفيا في السابعة والنصف مساء اليوم السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة الوداد المغربي. 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الوداد المغربي غد الأحد في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا. 

وينتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على ستاد القاهرة في السادسة مساء اليوم السبت.

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات. 

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