تشاهدون اليوم.. مانشستر سيتي يصطدم بـ"مانشستر يونايتد".. تورينو يستضيف انتر ميلان .. باريس سان جيرمان يواجه كليرمون فوت 63

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 ، على النحو التالي:

كأس الكونفيدرالية الإفريقية

10:00 إتحاد الجزائر : يانج أفريكانز

كأس الإتحاد الإنجليزي

5:00 مانشستر سيتي : مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

7:30 تورينو : انتر ميلان

10:00 كريمونيزي : ساليرنيتانا

10:00 إمبولي : لاتسيو

الدوري الفرنسي

10:00 اجاكسيو : مارسيليا

10:00 أوكسير : لانس

10:00 موناكو : تولوز

10:00 نانت : أنجيه

10:00 لوريان : ستراسبورج

10:00 نيس : ليون

10:00 باريس سان جيرمان : كليرمون فوت 63

10:00 ستاد بريست 29 : رين

10:00 ستاد ريمس : مونبلييه

10:00 تروا : ليل