اليوم.. عقد مقابلات المتخلفين عن الموعد لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

يعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتخلفين عن موعد المقابلات لخريجي كلية الشرطة دفعات ٢٠٢٢.

وسيكون ذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة- وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به من خلال الموقع الإلكتروني

www.ap.gov.eg.

كما أكدت علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، كما يتم حضور الاختبار بدون الهاتف المحمول، كما تم التأكيد علي الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.