ختام عرض "رحلة ورد" بمكتبة أسيوط الجديدة ضمن الموسم المسرحي للطفل

شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، الخميس، ختام العرض المسرحي "رحلة ورد"، ضمن فعاليات الموسم المسرحي للطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

يروي العرض قصة طفل كاره للأشجار، حتى يظهر له فلاح يريد تعليمه أهمية وفوائد الأشجار ويأخذه معه إلى رحلة، يقابل في الطريق بدويا يعلمه أهمية الأشجار وبالأخص في الصحراء ثم يقابل بستانيا ويعلمه فوائد الأشجار للبستان، ثم يقابل العابد ويعلمه قيمة الشجرة عند الله ومع معظم الأنبياء ومقولته الشهيرة "فمن يحب الحياة لابد أن يزرع شجرة لا أن يقطعها"، ويتعلم الولد الدرس وطوال الرحلة يقابل صعوبات من شخصية صفوانه وهي كارهة الأشجار والنباتات ويقابل شخصية زعزع مساعد صفوانه وذلك في إطار مسرحي تعليمي اجتماعي كوميدي للأطفال.

العرض تأليف حسام الدين عبد العزيز، تصميم ملابس وديكور حفيظة العطيفي، تنفيذ ملابس وديكور ميرفت حمدان، إخراج ميسرة بانتوميم.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المؤلف والمخرج المسرحي شاذلي فرح، والمخرج المسرحي أسامة عبدالرؤوف، والمخرج و مصمم العرائس عمرو حمزة.

"رحلة ورد" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وقدمه فرع ثقافة أسيوط، ضمن نوادي مسرح الطفل بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويأتي في إطار اهتمام قصور الثقافة بالفنون المسرحية وتأثيرها على الطفل في توجيه وتعديل سلوكياته وتنمية مهاراته.

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