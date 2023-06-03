الأرصاد اليابانية تدعو المواطنين للحذر من الانهيارات الأرضية وفيضان الأنهار بسبب الأمطار الغزيرة

السبت 03/يونيو/2023 - 09:41 ص

حثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، المواطنين على توخي الحذر من وقوع انهيارات أرضية، وفيضان الأنهار، بسبب استمرار هطول الأمطار بمعدلات قياسية على عدة أنحاء بالبلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /السبت/، أن العاصفة الاستوائية "ماوار" أدت إلى زيادة هطول الأمطار، حيث نقل شخص إلى المستشفى إثر وقوع انهيار أرضي في إحدى ضواحي العاصمة طوكيو في وقت مبكر اليوم.

في سياق متصل، ذكرت الشرطة في محافظة "آيتشي" بوسط اليابان، أنه عُثر أمس الجمعة على شخص داخل سيارته التي غمرتها المياه وتم تأكيد وفاته لاحقا، فيما فُقد شخصان في محافظة "واكاياما" غرب اليابان، بالإضافة إلى وقوع العديد من الإصابات في أنحاء مختلفة بالبلاد.

وعلى الرغم من أن الأمطار الغزيرة قد تجاوزت ذروتها في الكثير من المناطق، إلا أن التربة أصبحت مفككة وارتفع منسوب الأنهار في الكثير من الأماكن.