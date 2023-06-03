اليابان ترصد ارتفاع إصابات "كورونا" نهاية مايو الماضي

السبت 03/يونيو/2023 - 09:37 ص

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم السبت رصد ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السلطات سجلت 17 ألفا و864 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الأسبوع الأخير من مايو بزيادة قدرها 411 إصابة عن الأسبوع الذي يسبقه، مشيرة إلى أن ارتفاع الإصابات مستمر منذ 8 أسابيع.

وتابعت الشبكة أن ارتفاع الإصابات رصد في 25 محافظة من إجمالي 47 محافظة، مضيفة أن مسؤولي الوزارة سيراقبون الوضع عن قرب رغم عدم تفاقم الوضع بشكل خطير.

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت في بداية شهر مايو الماضي رفع أغلب القيود المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا".

