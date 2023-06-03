وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة إجراء مباحثات مع الصين للحد من إمكانية اندلاع نزاع

السبت 03/يونيو/2023 - 09:20 ص

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، ضرورة إجراء محادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال اوستن، في كلمة له اليوم السبت في حوار شانجريلا (أبرز قمة أمنية في آسيا) بسنغافورة أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، إن الحوار بين الولايات المتحدة والصين ضروري وسيتيح تجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى اندلاع نزاع.

وانتقد وزير الدفاع الأمريكي، الصين لقيامها بما سماه "اعتراضات محفوفة بالمخاطر لطائرات أمريكية، وأخرى تابعة لحلفائها حلقت بنحو قانوني في المجال الجوي الدولي، مشددا على أن واشنطن لن تتراجع في مواجهة الاستفزاز".

