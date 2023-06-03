أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 209 آلاف و470 جنديا

السبت 03/يونيو/2023 - 08:59 ص

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 209 آلاف و470 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و829 دبابة و7 آلاف و502 من المركبات المدرعة و3 آلاف و533 من النظم المدفعية و582 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و342 من أنظمة الدفاع الجوي و313 طائرة مقاتلة و298 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و289 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 475 من المعدات الخاصة و3 آلاف و165 طائرة مسيرة وإسقاط 1132 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.