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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش في المطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت النيابة العامة، حبس عاطلين لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش أثناء مرورهم بكمين في دائرة قسم شرطة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من القبض على عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش المخدرة بلغت 1،500 كيلو جرام بدائرة القسم.

بداية الواقعة اثناء مرور قوة لضباط مباحث القسم ، لمتابعة الحالة الامنية بالشارع واشتبه رجال المباحث في عاطلين تبدو عليهم ملامح الريبة والقلق اثناء اقتراب القوات وباستيقافهم تبين العثور على كيس بلاستك اسود اللون يحتوي على كمية من مخدر الحشيش بلغت  1،500 كيلو جرام.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على عاطلين علي ذمة التحقيقات عثر بحوزته قسم شرطة المطرية كمية من مخدر الحشيش كمية من الحشيش مخدر الحشيش