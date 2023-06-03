حبس عامل زراعي بتهمة سرقة محمول من داخل فيلا بالتجمع الخامس

قررت النيابة العامة، حبس عامل زراعي لاتهامه بسرقة هاتف محمول من داخل فيلا أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل زراعي، بتهمة سرقة هاتف محمول، من داخل فيلا ملك أحد الأشخاص – بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب المغافلة، وذلك خلال قيامه بأعمال الزراعة بحديقة الفيلا المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.