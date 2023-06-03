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السبت 03 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عامل زراعي بتهمة سرقة محمول من داخل فيلا بالتجمع الخامس

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت النيابة العامة، حبس عامل زراعي لاتهامه بسرقة هاتف محمول من داخل فيلا أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل زراعي،  بتهمة سرقة هاتف محمول، من داخل فيلا ملك أحد الأشخاص – بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب المغافلة، وذلك خلال قيامه بأعمال الزراعة بحديقة الفيلا المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بأسلوب المغافلة النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة بتهمة سرقة بسرقة هاتف محمول تهمة سرقة فيلا بالتجمع الخامس سرقة محمول سرقة هاتف محمول قسم شرطة التجمع الخامس قسم شرطة التجمع