ads
السبت 03 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تعزي في ضحايا حادث تصادم عدة قطارات في الهند

وزارة الخارجية -
وزارة الخارجية - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت  ٣ يونيو الجاري، عن خالص التعازي وعميق المواساة لدولة الهند الصديقة فى حادث تصادم عدة قطارات بولاية أوديشا في شرق الهند، الأمر الذى أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحدث الأليم، وصادق مواساتها لذوى الضحايا، وتمنياتها بسرعة التعافى للمصابين.
 

مصر ضحايا حادث تصادم عدة قطارات ولاية أوديشا الهند